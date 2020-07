Protezione civile: la Poly-Pack di Montegrotto Terme dona gazebo e torre faro 

Un gazebo e una torre faro dotata di gruppo elettrogeno che consentirà alla Protezione Civile di svolgere operazioni anche in notturna, con un’illuminazione indipendente dalla rete elettrica: sono il dono della Poly-Pack srl di Montegrotto Terme consegnato nei giorni scorsi ai volontari del gruppo di Protezione Civile di Montegrotto Terme.

Cerimonia

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato oltre ai volontari con il loro coordinatore Elvio Masin, il sindaco Riccardo Mortandello, l’assessore al Sociale Elisabetta Roetta e il consigliere Silvio Nardo dell'amministrazione comunale, il capo ufficio tecnico Andrea Rinaldo, agenti della Polizia locale e la ditta Poly- Pack compresi i dipendenti.

Donazioni

«La nostra - spiega il titolare Lucio Garbo - è un’azienda cresciuta nel territorio e siamo convinti che in momenti di difficoltà come questi sia importante dare un segno di solidarietà a chi, come le persone impegnate con il volontariato nella Protezione civile, nel momento dell’emergenza ha dato prova di grandissima disponibilità a favore di chi ha bisogno». Per chi desidera contribuire alle necessità dei cittadini di Montegrotto Terme che si sono trovati in difficoltà con l’emergenza Covid-19 è sempre attivo il conto corrente dell’amministrazione comunale con la campagna “Per Montegrotto noi ci siamo” IT 58 W030 6912 1171 0000 0301 064 “.