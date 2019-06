Provincia, pronti 5 milioni e 400mila euro per la messa in sicurezza di ponti e strade

Il vice presidente della provincia, Marcello Bano, annuncia importanti interventi su strade e ponti della provincia di Padova. «Destinato - spiega Bano - il novanta per cento dell’avanzo di bilancio alla viabilità. Cinque milioni e quattrocentomila euro da destinare alla messa in sicurezza dei ponti e alle strade. Abbiamo mille e cento km di strade provinciali e cinquecentocinquanta ponti, su una popolazione di poco meno di un milione di abitanti».

«Non tutti i fondi saranno destinati alle asfaltature, una parte sarà appunto dedicato ai ponti. Andiamo ad fare un intervento sul ponte sul fiume Gorzone e poi destiniamo un milione e mezzo al ponte della riviera tra Polverara e Casalserugo. Risorse certe».

Piccola polemica poi che coinvolge anche il presidente Bui e che riguarda il ponte di Curtarolo. «Abbiamo sensibilità differenti con il presidente. Servono, come dice l'ordinanza, i varchi sul ponte. Ci vulole il limite delle 18 tonnellate come dice la perizia tecnica. Il 7 giugno a palazzo Santo Stefano parleremo sia dello stato del ponte ma soprattuto per chiarire cosa si vuol fare. L'ordinanza o si toglie o si attua. Punto».