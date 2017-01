Provincia di Padova, eletto il nuovo consiglio: vince la lista di Enoch Soranzo

Domenica 8 gennaio 2017, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Padova, che viene eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della provincia di Padova in carica e resta in carica due anni. Non si è votato, invece, per il presidente della Provincia: Enoch Soranzo rimarrà infatti in carica per altri due anni (4 complessivi).

IL NUOVO CONSIGLIO. Ecco come si compone il nuovo consiglio provinciale. Per la lista "Padova provincia civica" (55,22%), sono stati eletti Fabio Bui, Elisa Venturini, Luigi Bisato, Vincenzo Gottardo, Andrea Vanni, Alice Bulgarello, Cristian Bottaro, Gerry Boratto e Matteo Turetta. Per la lista "Comuni in provincia" (24,66%), sono stati eletti Luciano Salvò, Luigi Sabatino, Loredana Borghesan e Alberto Danieli. Quattro i seggi assegnati alla lista "Padova e il suo territorio" (20,12%), che porta in consiglio Mauro Fecchio, Riccardo Pasinato e Marcello Bano.

SORANZO. "Sono soddisfatto del risultato - ha detto il presidente Enoch Soranzo - perché il nuovo Consiglio permetterà di guidare l’ente e fornire risposte concrete ai Comuni, e quindi ai cittadini, con serenità e nell’interesse di tutti. È con estrema soddisfazione che registro come concretamente, in questi due anni, si sia riusciti a superare le divisioni politiche per abbracciare un progetto comune di territorio: non è stato facile, ma questo risultato dice forte e chiaro quanto questa Nuova Provincia abbia saputo dialogare con tutti e lavorare per tutti, cosa che sembra ormai divenuta rara nella politica locale. Nel nuovo Consiglio provinciale sono infatti presenti, su 16 eletti, ben 10 sindaci, 1 vicesindaco e 5 consiglieri comunali. Come presidente, anche dell’Upi Veneto, il mio primo impegno sarà reperire tutti i fondi necessari perché le nuove Province possano contare su risorse finanziarie sufficienti a fare le necessarie manutenzioni nelle strade e nelle scuole, in primis, e a garantire tutti i servizi destinati ad incrementare sempre il bene comune".

BUI. "È un buon risultato che in qualche modo ci attendevamo - ha dichiarato il consigliere più votato, Fabio Bui - gli amministratori del territorio, votandoci, hanno evidentemente riconosciuto e premiato il nostro impegno di questi due anni. Con gli eletti nelle due liste che hanno dichiarato di condividere e sostenere il lavoro del presidente Enoch Soranzo abbiamo almeno l’80 per cento dei voti per proseguire il grande progetto di rappresentare il territorio e le sue necessità".

SALVÒ. "È un grande risultato in termini di partecipazione - ha sottolineato il neo consigliere eletto Luciano Salvò - perché andare oltre l’80% degli aventi diritto al voto significa che la Provincia viene ancora sentita come un punto di riferimento importante per le amministrazioni locali. A livello politico, emerge inoltre che nel territorio provinciale padovano esiste un’area moderata molto forte che vuole essere rappresentata, dunque è tempo di rimboccarsi le maniche per svolgere al meglio il proprio compito, ciascuno nel lavoro che sarà chiamato a svolgere. Siamo quindi a disposizione di tutte le amministrazioni comunali per dare una risposta concreta alle esigenze del territorio".

