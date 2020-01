Provvedimenti di viabilità : chiusure temporanee di alcune vie per lavori

Saranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare via Aristide Gabelli, martedì 21 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 18.00, per lo scarico di malte presso un cantiere edile; via Giovanni Battista Tiepolo, tratto compreso tra via Ognissanti e vicolo San Massimo, venerdì 24 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per il posizionamento di un nuova tubazione del gas sul prospetto esterno di un condominio; via Antonio Vivaldi, lunedì 20 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per la riparazione di una perdita occulta dalla tubazione dell’acquedotto.

