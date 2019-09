Quanto suolo rimane a Padova? Quanto ne abbiamo consumato in Veneto?

Si parte dalle immagini aeree ad alta risoluzione di una ricerca geografica dell’Università di Padova che, mediante l’uso di un Indice Ecologico Urbano – il Biotope Area Factor – ha calcolato quanto suolo è stato “consumato” sull’intero territorio comunale. Si parla di circa il 50% dell’area urbana, completamente impermeabilizzata da strade, edifici, parcheggi e superfici d’asfalto. I risultati di questa ricerca, che verranno pubblicati nel prossimo Report ISPRA sul “Consumo di Suolo”, verranno presentati e discussi in un incontro pubblico mercoledì prossimo alle 16.00, presso le aule del “Laboratorio GIScience e Drones for Good” del Dipartimento ICEA, al Portello (Via Ognissanti 39).

Consumo di suolo

Sarà un’occasione per conoscere il fenomeno del consumo di suolo, le problematiche territoriali e ambientali ad esso correlate e comprendere gli effetti irreparabili che il fenomeno produce sui cosiddetti servizi ecosistemici ad esso correlati, ovvero quei benefici che il suolo garantisce all'ecosistema e al benessere dell'uomo. “Il “sistema-suolo” urbano”, dice Francesca Peroni, dottoranda in geografia presso l’Ateneo patavino, «è di fondamentale importanza per i numerosi servizi ambientali che esso, forse in maniera invisibile, garantisce alla città: dal regolamento del complesso micro-clima urbano, al drenaggio superficiale delle acque meteoriche, alla qualità dell’aria». Tra gli ospiti della conferenza anche i massimi esperti del “consumo di suolo”, i quali che forniranno un quadro completo ed aggiornato degli indirizzi comunitari sul tema e delle prospettive future messe in campo dai decisori politici locali (Regione del Veneto e Comune di Padova) per contrastare e mitigare il fenomeno.

I numeri del consumo di suolo e le minacce di un suolo eccessivamente impermeabilizzato

Un territorio sempre più urbanizzato e infrastrutturato minaccia fortemente la regolazione microclimatica delle città, la biodiversità, la regolazione delle falde acquifere, la risposta agli degli eventi metereologici sempre più forti e la produzione alimentare. In un paese come l’Italia, dove oltre il 7% del territorio nazionale risulta impermeabilizzato e dove la Regione del Veneto si attesta tra le regioni italiane maggiormente colpite, si trova infatti solo al secondo posto dopo la Lombardia, con circa il 12% del territorio consumato, è fondamentale affrontare l’argomento e rendere partecipi i cittadini. Inoltre, secondo gli ultimi rapporti ISPRA sul consumo di suolo, il Comune di Padova presenta circa il 50% del suo territorio impermeabilizzato e il fenomeno non sempre arrestarsi, benché la crisi economica ne abbia rallentato gli effetti.

Le ricerche dell'Università di Padova

Saranno presentati i risultati delle ricerche nell’ambito della sostenibilità urbana sviluppata all’interno della linea di ricerca "Cambiamenti climatici, territori, diversità" e del laboratorio di geografia GIScience Drones For Good del Dipartimento ICEA dell’Università degli Studi di Padova. La conferenza è totalmente gratuita e aperta a tutti. È tuttavia consigliata l’iscrizione al seguente link. La conferenza si inserisce all'interno dei seminari estivi dell’Iniziativa Culturale GIS and Science per l’ambiente, la società e il territorio, finanziata con il contributo dell’Università degli Studi di Padova sui fondi previsti per le Iniziative culturali degli studenti.

Programma della conferenza

Consumo di suolo in Italia: stato dell’arte con Michele Munafò (ISPRA);

Consumo di suolo in Veneto: monitoraggio e prospettive con Paolo Giandon e Ialina Vinci (Centro Veneto Suoli e Bonifiche – ARPAV);

Consumo di suolo, sostenibilità e rigenerazione a Padova con Arturo Lorenzoni (Vice sindaco del Comune di Padova) e Chiara Gallani (Assessora all’Ambiente del Comune di Padova);

BAF Index per il calcolo del consumo di suolo a Padova con Francesca Peroni (PhD DiSSGeA, Università di Padova);

Servizi ecosistemici urbani: il progetto Walls and Rivers con Guglielmo Pristeri (DICEA, Università di Padova).