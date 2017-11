Fratelli d’Italia-An: la staffetta di firme per dire "No" allo Ius soli parte da Padova

La staffetta di raccolta firme alla petizione per dire “No” alla legge sulla cittadinanza italiana secondo Ius soli parte da Padova domani, sabato dalle ore 10.30 in Piazza dei Frutti. Ad annunciarlo sono i dirigenti di Fratelli d’Italia tra cui On. Achille Totaro e Sergio Berlato Coordinatore regionale, Raffaele Zanon, Marina Buffoni, Gabriele Zanon, Enrico Pavanetto, Tommaso Tommasi, Mattia Pezzolo, Roberta Pittarello e Davide Mauri.

LA STAFFETTA.

“Lo Ius soli è una sanatoria per centinaia di migliaia di immigrati che acquisiranno automaticamente il diritto di votare senza meritarselo e questo gli italiani non se lo meritano. Lo ius soli non è un modello di accoglienza ma strumento di sostituzione etnica” ha sottolineato Totaro. Nei prossimi giorni la staffetta continuerà nei maggiori comuni della provincia di Padova come da calendario: venerdì 1 dicembre Piazzola S.B. e Albignasego; giovedì 7 dicembre Montegrotto Terme; sabato 9 dicembre Vigodarzere ed Este; domenica 10 dicembre Montegrotto e Mestrino; sabato 16 dicembre Piove di Sacco.

LA DICHIARAZIONE.

“Se è vero come è vero che l’approvazione dello Ius soli porterà alla sanatoria circa 800.000 immigrati, anche quelli che spacciano in stazione, stuprano, molestano e delinquono e se ne fregano delle leggi italiane perché tanto la giustizia italiana è troppo spesso forte con i deboli e debole con i forti, avranno la cittadinanza italiana? Gli immigrati di seconda e terza generazione in Francia stanno dimostrando che la cittadinanza facile non è vettore di integrazione, anzi. Lo ius soli rende quasi impossibile il rimpatrio di chi si macchia di reati per il diritto al mantenimento dell’unità familiare, polverizzando così la risposta alla criminalità proveniente dagli altri paesi, come se non ci bastasse quella locale” ha dichiarato Marina Buffoni.