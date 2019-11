Raccolta rifiuti in Arcella, la replica dell'assessora Gallani al consigliere Lonardi

La polemica sui cassoni della differenziata presenti nelle aree condominiali da quando è entrato in funzione il servizio della raccolta porta a porta è stata innescata dal consigliere leghista Ubaldo Lonardi. Ecco la replica dell'assessora Chiara Gallani.

Rifiuti

«Al Consigliere Lonardi ho già risposto personalmente e puntualmente. Anche la situazione dei condomini di 130 appartamenti che lo interessano, è già seguita. Come spesso ribadito, una volta partito il servizio porta a porta, è possibile limare la necessità dei bidoni a seconda della produzione dei rifiuti. Produzione che, sì, è importante perché, sì, produciamo una gran quantità di rifiuti che impatta dal punto vista ambientale ed economico anche se il tema non sembra interessare molto il Consigliere. Alcuni condomini stanno avendo più problemi di altri ed alcuni perchè hanno preferito aspettare fino all'ultimo, nonostante 6 mesi di preavviso».

Isola ecologica

«Una nota sui costi dell'isola ecologica: in tutti gli incontri e sopralluoghi è stato messo in evidenza come non sia obbligatorio fare l'isola ecologica: questa è una scelta del condominio, la seconda scelta dopo quella consigliata come principale. Neppure utilizzare materiali impermeabilizzanti è necessario: è ben possibile contenere costi e preservare il verde. Dei costi per l'isola peraltro, si sono fatti carico tutti gli abitanti già interessati dal servizio pap a partire dal 2011, compresi quelli coinvolti dall'Amministrazione Bitonci (es. Guizza). Molte obiezioni sollevate dal Consigliere, pertanto, appaiono in contraddizione con quanto fatto anche dalla legislatura di cui ha sostenuto la ricandidatura, anche se, al tempo, non si trovava nei panni di privato cittadino interessato dal cambio di servizio».