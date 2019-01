Radio Padova Incontra: Carlo Cottarelli il 1 febbraio in sala Rossini del Caffè Pedrocchi

Torna "Radio Padova incontra", il primo febbraio, con ospite davvero di rilievo. Su invito dell'emittente radiofonica veneta arriva a Padova, appuntamento in sala Rossini del caffè Pedrocchi alle 17.30, Carlo Cottarelli, economista, già commissario alla spending review e direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'università Sacro Cuore di Milano.

Cottarelli

L'appuntamento di venerdì 1 febbraio, in collaborazione con Crédit Agricole Friuladria, è il primo di una serie di incontri con l'autore che Radio Padova sta organizzando da qui a giugno: «Porteremo a Padova, Treviso e Vicenza i protagonisti della vita pubblica nazionale - spiega Alberto Gottardo, speaker del Morning Show di Radio Padova, incaricato di moderare gli incontri organizzati dall'emittente veneta - i città stiamo già lavorando entro giugno per il ritorno di Mario Giordano notissimo giornalista delle reti Mediaset, che presenterà il suo nuovo libro sull'Italia svenduta. Un altro giornalista molto noto e padovano d'origine, David Parenzo, presenterà il suo lavoro sull'Europa, solo per fare due esempi».

Villeggendo

Si rinnova anche per quest'anno la partnership con la rassegna letteraria Villeggendo, che oltre alle ville della zona della riviera berica, animerà anche alcune residenze storiche nella zona termale e dei Colli Euganei: «Radio Padova ogni mattina con il Morning Show porta in Veneto i protagonisti della politica, del costume e dell'attualità - aggiunge Alberto Gottardo - gli incontri dal vivo sono un "regalo" che facciamo ai nostri ascoltatori che infatti avranno un posto in prima fila registrandosi a questo link».