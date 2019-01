Radon alla scuola Cini, Sinigaglia (PD): «Trasferire le attività didattiche fino alla bonifica»

«Cos’ha intenzione di fare la Regione per tutelare la salute dei bambini e degli insegnanti della scuola Cini?». È quanto chiede in un’interrogazione Claudio Sinigaglia, consigliere del Partito Democratico, a proposito della presenza di radon fino 10 volte oltre i limiti di legge rilevata in alcuni locali dell’istituto di Monselice.

L'emergenza

«È un’emergenza che si trascina da troppo tempo, senza che si sia arrivati alla soluzione. Ma non si può andare avanti a tentativi, lasciando alunni e operatori scolastici in classe. Fin quando non sarà effettuato un monitoraggio di tutti i locali e saranno disponibili i relativi dati, i bambini e il personale deve essere trasferito altrove», insiste l’esponente Dem padovano ricordando come i risultati delle ultime analisi di Arpav, non siano ancora stati resi noti. «I genitori devono avere la certezza di mandare i loro figli in un luogo salubre, non è accettabile che a distanza di mesi ci siano ‘segreti’ su un tema così delicato. Non è allarmismo, ma buon senso - conclude Sinigaglia - Fin quando tutti i locali non saranno bonificati, l’istituto Cini va dichiarato inagibile e l’attività didattica spostata in un’altra struttura, bambini e personale non possono essere sottoposti a concentrazioni di radon che potrebbero essere dannose per la loro salute».