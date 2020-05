Raduzzi (M5S): «Confermato l’Ecobonus al 110% per interventi a costo zero»

«Nel decreto Rilancio», spiega il deputato pentastellato della commissione Bilancio e Finanze alla Camera, Raphael Raduzzi, «approvato ieri in Consiglio dei Ministri, si è voluto dare un grande segnale di vicinanza alle imprese ed ai privati rinnovando il bonus per la riqualificazione energetica per un altro anno aumentando al 110% la percentuale di detrazione e dando la possibilità di usufruire immediatamente dello sconto fiscale in fattura».

Ecobonus

«In questi ultimi giorni - prosegue - era circolata la notizia che il nuovo Ecobonus non sarebbe stato inserito nel decreto per l’opposizione del Ministero dell’Economia, ma siamo riusciti a superare queste resistenze arrivando ad un grandissimo risultato che farà da volano per i lavori di riqualificazione il cui unico limite sulle prime case, sarà di incrementare la classe energetica»

Novità

«La grande novità - continua Raduzzi - è che l’impresa che ha effettuato i lavori potrà decidere di tenere il credito e fare così uno sconto del 100% direttamente in fattura. I lavori saranno, quindi, di fatto gratuiti. A sua volta l’impresa, potrà cedere a chiunque questi crediti al 110%, anche alla propria banca, che avrà l’interesse ad acquistarli con un piccolo sconto, ottenendo in cambio liquidità. Una svolta epocale per far ripartire la nostra economia all’insegna dell’efficienza».