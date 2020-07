Raduzzi, Provenzano, Pinton (M5S): «Difendiamo i nostri commercianti»

Nell’ultimo Consiglio Comunale l’amministrazione di Mestrino, guidata dal Sindaco Agostini, ha approvato con i voti della maggioranza, una variante di bilancio che consentirà un ampliamento in deroga di un fabbricato che si trasformerà in un supermercato.«Abbiamo espresso voto contrario in Consiglio Comunale - spiega la Consigliera del MoVimento5 Stelle - che oggi è un fabbricato ad uso misto. Una deroga accettata dall’amministrazione per motivi di interesse pubblico che facciamo fatica a comprendere».

Variante

«Di fatto il fabbricato - aggiunge Flavio Pinton, candidato consigliere in regione Veneto - subirà delle variazioni in ampliamento in una zona del paese lungo la s.r 11 che vessa già in situazione critica dal punto di vista della concentrazione di traffico e che nel giro di qualche centinaio di metri ha ben tre supermercati. Non comprendiamo questa decisione politica dell’amministrazione, sicuramente presa nel rispetto della normativa vigente regionale, ma che va, ancora una volta, a penalizzare le attività commerciali del posto».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Visione

“Queste decisioni - afferma il deputato del MoVimento 5 Stelle Raphael Raduzzi - sono certamente espressione di una visione di città che non ci appartiene e anche di un modus operandi che solo a parole manifesta vicinanza verso il commercio al dettaglio locale. Non pensiamo che la strada da perseguire sia quella che passa solo dalla grande distribuzione perché i nostri commercianti e le botteghe di quartiere devono essere tutelati, in questo senso vanno molte misure introdotte dal governo fin’ora.” “I fatti e i numeri” conclude la Consigliera pentastellata Provenzano “parlano chiaro e le decisioni della giunta di Mestrino favoriscono l’eccessiva e sproporzionata invadenza della grande distribuzione a scapito delle cosiddette botteghe di quartiere. Ho pertanto votato convintamente contro questa decisione perché sono vicina nei fatti ai commercianti del mio Comune già in difficoltà con l’attuale situazione che, dopo la crisi e le chiusure forzate dovute al Covid19, avrebbero bisogno di una mano e non di questa nuova mazzata».