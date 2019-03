I ragazzi delle medie di Pozzonovo in visita alla camera dei deputati ospiti dell'onorevole Lazzarini

I ragazzi della classe terza media di Pozzonovo hanno visitato oggi a Roma la Camera dei deputati, accolti dall’onorevole e sindaco del paese Arianna Lazzarini. La visita arriva al termine di un percorso di diverse lezioni in classe sui temi dell’educazione civica, dei comportamenti corretti sul web, del cyberbullismo, della sicurezza e del soccorso, in collaborazione con i Carabinieri, la Polizia locale, la Croce rossa, la Protezione civile.

Montecitorio

Gli studenti hanno potuto vedere da vicino la sede istituzionale di Montecitorio, le aule delle Commissioni, ed apprendere il funzionamento dell’assemblea legislativa statale. «Ci tenevo particolarmente a questa esperienza, per cui mi sono adoperata come sindaco e deputato – dichiara Arianna Lazzarini –. Credo sia un’opportunità che non capita a tutti, e che resterà nel bagaglio scolastico dei nostri ragazzi, soprattutto perché arriva a chiudere un progetto, fortemente voluto dalla mia Amministrazione, col quale i giovanissimi sono stati introdotti a tematiche troppo spesso banalizzate o tralasciate».

Lega

«La Lega in parlamento sta lavorando a spron battuto ad un progetto che prevede il ritorno dell’educazione civica a scuola, dalle materne alle superiori – conclude Lazzarini - proprio perché pensiamo che fin da giovanissimi si possa creare la coscienza del cittadino, il rispetto per le istituzioni e la prevenzione di disgustose forme di prevaricazione verso i coetanei anche via web. Mentre attendiamo il concludersi dell’iter, che ha suscitato consenso bipartisan, la nostra Amministrazione ha provveduto ad un percorso di creazione di giovani cittadini consapevoli. La visita di oggi alla Camera ne è l’opportuna conclusione, e contiamo di riprendere lo stesso percorso anche nei prossimi anni scolastici visto l’entusiasmo dei ragazzi e dei docenti coinvolti».