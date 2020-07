Regionali 2020, anche Rifondazione ha il suo candidato

E' Paolo Benvegnù, segretario regionale Rifondazione Comunista Veneto il candidato alla presidenza della Regione Veneto nella lista "Solidarietà Ambiente Lavoro". Le elezioni si svolgeranno il 20 e 21 settembre, nel cosiddetto Election Day dove gli elettori saranno chiamati alle urne anche per votare il referendum per la diminuzione dei parlamentari. La lista capitanata da Benvegnu si aggiunge alle cinque che hanno lanciato la sfida a Luca Zaia. Sul liston anche la consigliera comunale padovana Daniela Ruffini e diversi militanti che hanno dstribuito volantini alla gente che passeggiava in centro.

