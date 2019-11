Regione: bandiera del Veneto ad ogni neonato. L'opposizione: «Queste le priorità?»

Una legge che prevede di donare a ogni nuovo nato la bandiera della Regione, un budget fino a cento mila euro all'anno per comperarle. La proposta di legge, che vede primo firmatario il consigliere Gabriele Michieletto, eletto nella lista Zaia presidente, è stata licenziata oggi dalla Commissione referente. Il prossimo passaggio il Consiglio regionale.

Bandiere

Immediata la reazione dell'opposizione: «Il Veneto è in ginocchio dopo l'ondata di maltempo della settimana scorsa - dichiarano i consiglieri Bartelle e Ruzzante- le immagini della devastazione di Venezia stanno facendo il giro del mondo, ma i politici di maggioranza locali ritengono prioritario mettere all'ordine del giorno della Prima Commissione, deputata tra l'altro a occuparsi di politiche di bilancio e programmazione, e che quindi avrebbe competenza per discutere dello stanziamento di fondi per i danni causati dal maltempo, un PdL che prevede di spendere duecentomila euro, da qui al 2021, per comperare delle bandiere»