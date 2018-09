Rete accoglienza: "Borile un disonesto, gli altri sono carrieristi. Condizioni per il disastro create dalla Lega"

Adl Cobas, Bassa Padovana Accoglie, Razzismo Stop, Sconfinamenti, rete “Open the border” e altre associazioni e reti sociali hanno dato appuntamento di fronte la prefettura: “C’è una narrazione errata rispetto a quanto sta emergendo, soprattutto per quanto riguarda il ruolo della Lega in questa vicenda. Creare allarme sociale, scegliere un terreno di menzogna, di ignoranza e di contraffazione dei dati, che hanno poi permesso l’incontro di disonestà diverse. Mentre Borile è un ladro, l’altro, l’altra, sono carrieristi che coprono la merda (testuale)”. E’ forse la frase più ad effetto, pronunciata da Marzio Sturaro di Razzismo Stop di fronte ai cronisti. Razzismo Stop è l'associazione che gestiva Casa Don Gallo, in via Venezia, fatta chiudere proprio durante l'amministrazione Bitonci per volontà stessa dell'allora sindaco di Padova.

Edeco ex Ecofficina

L’argomento, non poteva essere altrimenti, riguarda l’inchiesta che ha coinvolto Simone Borile e la sua cooperativa Edeco, ex Ecofficina e le conseguenti intercettazioni che hanno riempito per giorni le pagine dei giornali. Se alcune anche non comportano conseguenze legali, fanno però emergere un quadro davvero inquietante: controlli a sorpresa che venivano segnalati, soprusi, insulti alla giornalista del Corriere del Veneto che fa troppe domande e via via tutto quello che si è potuto tranquillamente leggere.

Adl Cobas e i lavoratori

“Noi abbiamo supportato i problemi e le condizioni di operatori che hanno lavorato per la cooperativa di Simone Borile. La battaglia per la chiusura degli hub e il sostegno all’accoglienza diffusa sono le battagli in cui impiegheremo ancora le nostre energie, ha detto Dino Ferrara, Adl Cobas. “Dire che la Lega si sia opposta a questo tipo di accoglienza emergenza è sbagliato perché proprio la Lega è stata la causa e il motore di questo disastro. Da Alfano a Minniti al perfezionamento che ne fa Salvini, viene stravolto il concetto di accoglienza, alimentando invece percorsi di xenofobia”.

Attacco alla Lega

“Nel maggio 2017 - spiega ancora Marzio Sturaro - proprio a confermare questo tipo di giudizio, la Lega gridava all’allarme sociale e soffiava sul vento della paura. Bitonci chiamò alla delazione sociale dicendo che, a chiamata, sarebbero intervenuti con le barricate per impedire l’arrivo anche di un solo profugo. Noi sporgemmo addirittura denuncia/querela, per istigazione alla xenofobia e odio razziale. Creare allarme sociale è un buon terreno di raccolta voti, ma è dato da dati falsati e una realtà completamente rovesciata”.