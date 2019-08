Riapre lo Sportello Aria pulita

Il 27 agosto, dopo una breve pausa estiva, riapre nella sede di Informambiente in zona Guizza lo Sportello Aria Pulita, il punto informativo che l’amministrazione ha messo a disposizione di famiglie, imprese e condomini per offrire assistenza sulle opportunità oggi disponibili per realizzare interventi di riqualificazione energetica nella propria abitazione o acquistare un nuovo veicolo meno inquinante.

Efficienza energetica

Incentivi, detrazioni fiscali, cessione del credito sono infatti alcuni degli strumenti a disposizione per investire in efficienza energetica (impianto fotovoltaico e termico, caldaia a condensazione o pompa di calore, cappotto termico, ..) aumentando da subito il valore dell’edificio e il comfort abitativo e riducendo nel tempo i costi in bolletta. Sul fronte della mobilità, in vista delle prossime limitazioni al traffico, è invece possibile approfondire quali incentivi sono disponibili per l’acquisto un’auto elettrica e quali alternative per chi non ha la possibilità di cambiare auto, ma è interessato a convertirla a gpl o metano.

Inquinamento

«Il problema dell’inquinamento atmosferico e delle sue conseguenze sulla salute di tutti è una realtà con cui dobbiamo fare i conti soprattutto in Pianura Padana – spiega l’assessora all’Ambiente Chiara Gallani – Si tratta di un problema che richiede interventi diffusi e radicali per poter essere superato. C’è bisogno certamente dell’impegno di tutti e di adottare scelte che mettano assieme la riduzione delle emissioni inquinanti dannose per la salute (polveri sottili, anidride carbonica, biossido di azoto, ozono) con il risparmio economico. Penso ad esempio all’acquisto di una caldaia a basse emissioni, di un impianto fotovoltaico, di un cappotto termico per la propria abitazione o di un veicolo elettrico. Lo Sportello Aria Pulita è uno strumento a disposizione di cittadini e aziende per affrontare questa sfida. Per questo invitiamo tutti esplorare le possibilità che lo sportello mette a disposizione».

Sportello

Lo sportello è aperto a famiglie, amministratori di condominio, operatori commerciali, imprese nella sede di Informambiente (via dei Salici 35) due giorni a settimana: il martedì e il giovedì dalle 12 alle 14 solo previo appuntamento da prendersi telefonicamente (049-8205021) o via email (ariapulita@comune.padova.it); il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 17 anche senza appuntamento. Lo Sportello Aria pulita è raggiungibile con il tram (Fermata Cuoco).