Bitonci esulta su Facebook: "Padova recupera 8 milioni grazie al mio ricorso contro il Governo"

Il successo val bene la gioia. Da affidare a Facebook, per quanto genuina. E importante: Massimo Bitonci vince il ricorso contro il Governo sull'Imu, ed esulta sui social network.

Il messaggio su Facebook

L'ex sindaco di Padova affida alla propria pagina ufficiale la sua soddisfazione: "ABBIAMO VINTO AL CONSIGLIO DI STATO! Padova con Bitonci batte il Governo su Imu, 8 milioni di euro recuperati!

Vi ricordate il ricorso che ho fatto nel 2015, da Sindaco di Padova con il Prof. Antonini contro il Governo, al fondo nazionale Imu che sperequava profondamente i padovani? Mi davano del pazzo!!!

Abbiamo continuato a ripetere, anche dopo la sentenza del Tar Lazio, assieme ad Antonini, che la norma era illegittima e che se un Comune, come Padova, aveva fatto gli aggiornamenti Catastali era da considerare virtuoso non il contrario, da penalizzare con pesanti tagli al Fondo di Solidarietà dei Comuni. Ma abbiamo vinto al Consiglio di Stato, non ci credeva nessuno, respinto l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze; è la prima volta dalla Repubblica. UN GRANDE RISULTATO PER I PADOVANI E GLI ALTRI COMUNI INGIUSTAMENTE SPEREQUATI, RICORSO VOLUTO DAL SOTTOSCRITTO E DAL PROF.ANTONINI!".