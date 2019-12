Nel nome della riqualificazione: canoni ridotti per i plateatici in due zone di Padova

Un'importante agevolazione per due "aree" da rilanciare: l'assessore Antonio Bressa annuncia la declassazione dal 2020 del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) per piazza De Gasperi e via Bezzecca.

La riduzione

Una scelta legata ai distretti del commercio e all'avvio di "Padova Urbe Viva" nonché alle iniziative per favorire la riapertura di negozi e bar: l'agevolazione riguarda i plateatici, i cui quattro livelli di canone di occupazione sono calcolati in base alla zona in cui si trovano. Nel caso di piazza De Gasperi e via Bezzecca entrambi sono al momento in fascia 1, la più elevata: dal 2020 passeranno rispettivamente al livello 2 e 3, con un risparmio del 20% e del 45%. La modifica dovrà essere approvata dal consiglio comunale.