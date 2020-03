Riduzione rette asili parrocchiali, l'iniziativa dell'on. Stefani

«Ho appena firmato - spiega l'on. Stefani - una lettera, di concerto con l’assessore al Sociale Silvia Vecchiato, con la quale ho interessato la Diocesi di Padova e la Federazione Italiana Scuole Materne della tematica delle rette asili parrocchiali. In questi giorni di emergenza sanitaria, e aggiungerei, sociale migliaia di famiglie padovane si ritrovano a pagare intere rette di asili comunali e parrocchiali senza ricevere la prestazione del servizio, vietato dal DPCM governativo. Inutile ribadire che la nostra Provincia sia in ginocchio, serve oggi un’azione sinergica forte, decisa, concreta. Come Comune continueremo a fare la nostra parte, consapevoli che non possiamo per legge ridurre le rette unilateralmente, non essendo gli asili comunali. Desideriamo metterci a disposizione, anche in virtù della posizione politica che rivesto a livello parlamentare, per dare insieme risposte a famiglie e cittadini di tutta la nostra Provincia».