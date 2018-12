Riforestazione urbana, con "wownature" ora si possono comprare e regalare alberi

Continua il percorso di riforestazione urbana e si avvale di uno strumento in più, il sito da cui si possono acquistare e regalare alberi. Si sceglie la zona, la tipologia di arbusto che si vuole piantare e si può seguire, sempre tramite il sito creato appositamente per questo progetto, tutto il suo percorso di crescita.

Il progetto Padova O2, che prevede 10 mila nuovi alberi in città, si avvale quindi di questa nuova piattaforma, già consultabile online che si chiama wownature.eu. E' stata presentata in una conferenza stampa nella mattinata di martedì 18 dicembre, in Sala Bresciani Alvarez, a Palazzo Moroni. Sono intervenuti Chiara Gallani, assessora al Verde, Parchi e Agricoltura Urbana e Lucio Brotto, direttore del Business Development e socio fondatore Etifor | Valuing Nature.

«Il percorso degli otto boschi urbani - lo spiega l'assessora Chiara Gallani - è arricchito da questo strumento. Seguire il percorso di un albero, avvalendosi di tutti i dati che ne certificano lo sviluppo, con tanto di geolocalizzazione e monitoraggio continuo sensibilizza anche sul fatto che un albero non cresce solo perché lo si è piantato, ma va accudito, curato». Gli alberi che si possono acquistare non costano a chi li acquista, più di una ventina di euro al massimo. «Una buona idea regalo - dice sorridendo l'assessora - che fa bene a chi il dono lo fa, a chi lo riceve e anche al resto della comunità. Cosa si può volere di più da un regalo».