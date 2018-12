Rinascente, dipendenti ancora in sciopero. L'azienda chiama gli interinali

Ancora un sabato di mobilitazione da parte dei dipendenti de La Rinascente. Il 22 dicembre, infatti, proclamato sciopero per l’intera giornata.

Interinali

Hanno aderito quasi tutte le 39 dipendenti a tempo indeterminato del negozio, supportati dai loro rappresentanti sindacali di Cgil e Cisl. L’azienda ogni anni anno assume 24 interinali per i weekend prenatalizi. Il dubbio è che oggi, mentre si stanno svuotando tutti i magazzini, oltre alle 24 ce ne siano altre chiamate appositamente per sostituire chi sciopera.

Rinascente

«L’unica proposta di Rinascente - continuano a ripetere Marquidas Moccia della Cgil e Katiuscia Rostellato della Cisl - è quella di trasferire i dipendenti negli altri punti vendita del gruppo, di cui il più vicino disponibile è quello di Firenze. L’azienda, invece, dovrebbe avere il coraggio di licenziare i lavoratori per cessata attività, permettendo loro di usufruire della cassa integrazione per dodici mesi ed eventualmente del sussidio di disoccupazione per due anni».