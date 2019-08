Rincaro affitti case Ater: scatta la mobilitazione

La sala comunale auser di via Varese nella serata di mercoledì 31 luglio si è riempita di persone per afrontare il problema del rincaro degli affitti voluti dall'ater. La sala è talmente piena che straripa anche all' esterno. Ci sono almeno centociquanta persone, tra dentro e fuori. Sono lo Sportello meticcio e sportello Prc come organizzatori, ha adertito all'iniziativa anche Adl Cobas.

Mercoledì

Mercoledì prossimo 7 agosto alle 10 e 30 si tornerà a presidiare la sede dell'Ater in via Raggio di Sole, per richiedere l'abrogazione della legge regionale. Tantissimi gli interventi in assemblea, la maggior parte sono di inquilini. La quasi totalità di questi ha votato la mozione dell' autoriduzione, cioé pagheranno il vecchio affitto su bollettino in bianco.Adl cobas ha dato disponibilità per assistere e adoperarsi nella parte burocratica.