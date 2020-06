Comune di Montegrotto Terme: riorganizzazione

Il Comune di Montegrotto Terme rinnova la propria organizzazione interna per rispondere, con le limitate risorse a disposizione, con una maggiore flessibilità alle necessità del territorio e alle esigenze dei cittadini. I settori passano da sei a cinque e vengono raggruppati come segue:

- Segreteria, Servizi Demografici, Servizi Sociali, Personale, CED che vengono affidati a Moreno Zuppa

- Ragioneria, Economato e Tributi che vengono affidati a Caterina Stecca

- Lavori Pubblici, Cimitero Comunale, Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Verde Pubblico, Attività Produttive, SUAP-SUE in capo ad Andrea Rinaldo

- Cultura, Istruzione, Turismo, Sport, Biblioteca Civica, Patrimonio che risponderanno a Stefania Martucci

- Pubblica sicurezza, Polizia amministrativa, Rurale, Commerciale, Protezione Civile al comandante Maurizio Cavatton

«Si tratta - spiega il sindaco Riccardo Mortandello che ha firmato il decreto con la riorganizzazione - del terzo step di una riorganizzazione indispensabile per rendere più efficiente la macchina amministrativa. Quando siamo arrivati in una situazione ingessata da 15 anni, ora stiamo lentamente tornando a una situazione di normalità. In questo caso abbiamo ridotto una posizione organizzativa riallocando i vari settori che avranno così una maggiore flessibilità. In via generale c’è da notare che, compatibilmente con il contenimento della spesa pubblica, i Comuni dovrebbero essere messi nelle condizioni di assumere in maniera più celere, quando ci sono disponibilità economiche per farlo».