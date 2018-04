Approvato in giunta "Riapriamo con te": zero tasse per chi investe nei negozi chiusi

Approvato martedì 10 aprile, in giunta, voluto fortissimamente dall’assessore Bressa, un provvedimento che alleggerisce dai carichi fiscali coloro che investiranno su esercizi chiusi da almeno un anno.

In contrasto ai vuoti comerciali

“Nessuna amministrazione – spiega molto soddisfatto l’assessore al commercio - aveva mai fatto tanto per la rivitalizzazione del piccolo commercio in città. Per contrastare il fenomeno dei vuoti commerciali che si sono accumulati negli anni e accelerare un processo di attrazione di nuovi investimenti a favore dell’economia e il decoro della città abbiamo deciso di mettere in campo questa misura così importante, costruita assieme alle categorie economiche”. E’ un provvedimento che era nell’aria, perché lo stesso assessore aveva anticipato questa intenzione: “Il messaggio che vogliamo lanciare è semplice: chi investe nella riapertura di un negozio a Padova avrà il Comune concretamente al proprio fianco pronto a scommettere assieme a lui. Questo supporto lo diamo nella misura massima che ci è possibile, togliendo tutto il peso fiscale relativo alle imposte comunali di un anno. È una misura eccezionale che però vogliamo diventi strutturale nel corso degli anni, aprendo il fondo anche al contributo di tutti i soggetti pubblici e privati che vogliano contribuire a far crescere il nostro progetto.”

A supporto dei piccolo

E’ un provvedimento mirato ai piccoli commercianti: “Sono escluse dalle agevolazioni in quanto ritenute al di fuori delle finalità del provvedimento, cioè la riqualificazione di vie e piazze penalizzate dalla presenza di negozi chiusi gli esercizi di compro oro, money transfer, massaggi, phone center, sale giochi, sale scommesse e tutti quegli esercizi che abbiano all’interno apparecchi che consentono vincite in denaro”.