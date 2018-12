Nuova vita ai parchi cittadini: il progetto vincitore della consultazione popolare per il bilancio partecipato

And the winner is... A vincere la consultazione popolare per il bilancio partecipato del comune di Cadoneghe (svoltasi dal 26 novembre al 15 dicembre scorso) è stata la proposta di far rivivere i parchi cittadini con la creazione di attività di intrattenimento per diverse fasce d'età. Ovvero: attività di riconoscimento delle essenze arboree, valorizzazione delle tradizioni, tra le quali il riutilizzo delle ramaglie così come i corsi di autodifesa.

La consultazione

Alla consultazione popolare per il bilancio partecipato potevano partecipare tutti i cittadini maggiorenni residenti a Cadoneghe e iscritti nelle liste elettorali del comune, con una sola preferenza rispetto alle cinque proposte in gara, redatte dalle commissioni consiliari. Quella a prendere il maggior numero di voti è stata - con 17 preferenze - quella relativa ai parchi cittadini. I 10 mila euro stanziati dall’amministrazione per questo bilancio partecipato saranno dunque utilizzati per dare vita a queste attività di rivitalizzazione dei parchi cittadini. 48 i voti totali espressi dai cittadini. La proposta arrivata seconda con 15 voti è stata quella di risistemazione dei campi da basket. A seguire, con 7 voti, la proposta di sensibilizzazione della mobilità sostenibile, in particolare per gli alunni delle scuole, attraverso il piedibus e l'utilizzo di vie ciclabili. 4 voti per l’avvio di un progetto di sistemazione del sito internet comunale per migliorare la fruizione e la comunicazione da e per i cittadini, mentre si è classificata ultima con soli 2 voti la proposta di installazione di sbarre anticircolazione nelle scuole Boschetti Alberti e Falcone Borsellino. Spiega Michele Schiavo, sindaco di Cadoneghe: «Il fine del bilancio partecipato - spiega il sindaco Michele Schiavo - è stato quello, anche nel 2018, di acquisire una conoscenza approfondita della realtà sociale, economica e civile della comunità amministrata. Nello stesso tempo il cuore di questa consultazione popolare è quella di migliorare la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative e dall’altra parte di far convergere gli interventi dell’amministrazione nei reali bisogni della collettività. È vero che la consultazione popolare in sé non è vincolante per l’amministrazione, ma costituisce comunque un orientamento e un indirizzo per l’amministrazione stessa, che non può e non deve disattendere le richieste della cittadinanza in questo senso».