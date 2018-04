L'assemblea di Coalizione Civica dice sì al progetto per il nuovo ospedale

Riunione di Coalizione Civica alla Fornace Carotta, all'ordine del giorno la mozione sull'ospedale. Molto soddisfatto il capogruppo in consiglio, Nicola Rampazzo. "Hanno votato in 200 persone, questo dimostra la bontà del nostro percorso. C'è sempre molto voglia di partecipazione da parte di tantissimi. Questo vuol dire che stiamo percorrendo la strada giusta. Per quanto riguarda la mozione che abbiamo votato, come è ovvio in un contesto di democrazia, non tutti potevamo essere d'accordo completamente su tutto ma una volta che si è votato è emerso, in maniera chiara, qual'è la posizione di Coalizione Civica".

La mozione interna

In riferimento all’accordo tra Comune di Padova, Regione Veneto e Università relativamente all’Ospedale della città, l’Assemblea di CCP ha votato a sostegno della costruzione del nuovo ospedale sul sito attuale, e ritiene fondamentale che "l’amministrazione si impegni con atti concreti affinché il consumo di suolo previsto con la realizzazione del nuovo ospedale a Padova Est venga compensato in misura uguale o superiore con una revisione delle superfici edificabili previste dal Piano degli Interventi vigente e che la stessa amministrazione realizzi una pianificazione per le aree interessate che valuti le ricadute sociali ed economiche delle decisioni previste dall’accordo e ne garantisca la coerenza con altri progetti del Comune (Parco delle Mura e delle acque, etc.). Sempre nel testo della mozione si fa rifermento In particolare "alla modifica del progetto del nuovo Centro di Pediatria, la cui imponente massa di 31metri di altezza per un fronte di 25 metri, avrebbe un devastante effetto sulla realizzazione del Parco delle Mura; questo anche in considerazione del fatto che, con la prevista dismissione dell’uso ospedaliero dell’area est di via Giustiniani delle Cliniche universitarie, vengono a mancare i vincoli progettuali che hanno determinato lo sviluppo verticale dell’edificio".

Il Pat e la sospensione del consumo di suolo

Sempre dall'assemble di ieri emerge la soddisfazione per quanto deciso nella giunta di Martedì 3 aprile, quando si è "deliberato la sospensione del consumo di suolo fino alla revisione del PAT prevista dalla legge regionale in corso di approvazione, e che tale delibera sarà votata nel prossimo consiglio comunale di Lunedì 9 aprile".

Bitonci

A proposito delle critiche arrivate dall'opposizione, sempre da Coalizione Civica arriva la ferma smentita che quello che sarà presentato il consiglio comunale sia il progetto che la Lega aveva proposto a suo tempo: "Riteniamo fondamentale respingere l’operazione politica e mediatica dell’opposizione in consiglio comunale che tende a sminuire il compromesso raggiunto e voterà probabilmente a favore dello stesso per far credere che esso non si discosti dalla proposta originaria dell’amministrazione Bitonci".