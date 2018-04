Il rettore Rizzuto: "L’Ateneo è pronto a mettere a disposizione sua competenza su progetto ospedale"

Anche il rettore dell'Università di Padova ha voluto commentare quanto accaduto nel consiglio comunale del 9 aprile e il voto sulla delibera che da l'incarico al sindaco Giordani di trattare con il governatore della regione, Zaia.

La nota dell'ateneo

«La ratifica dell’accordo - fa sapere il rettore Rosario Rizzuto - fra Regione Veneto e Comune di Padova, è un ulteriore passo in avanti sulla strada che porta al nuovo ospedale. Il voto del consiglio comunale certifica l’esigenza imprescindibile di un polo sanitario su due sedi distinte che concorrano a soddisfare, da un lato, le esigenze dei pazienti e, dall’altro, consentano alla scuola di medicina padovana di avere una struttura in grado di mantenerla eccellenza a livello nazionale e non solo. Così come fatto durante la fase istruttoria, l’Ateneo è pronto a mettere a disposizione competenza e tenacia per raggiungere questo importante risultato. Un punto di partenza di un tragitto che vogliamo percorrere più velocemente possibile: l’orologio del tempo batte il suo ticchettio verso il nuovo ospedale».