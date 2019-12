Anci Giovani Veneto, il nuovo coordinatore regionale è Roberto Bazzarello

Eric Pasqualon, Elena Vittadello e Marco Rossato sono entrati a far parte del Coordinamento Regionale di Anci Giovani Veneto. Questo il risultato del Congresso che si è svolto a Selvazzano Dentro (Padova) dove é stato eletto il nuovo coordinatore regionale Roberto Bazzarello (consigliere comunale nel Comune di Tribano) per rappresentare gli oltre 2.000 giovani amministratori under 35 eletti nei Comuni della Regione Veneto per i prossimi 5 anni.

Roberto Bazzarello

Il neo coordinatore regionale Bazzarello ha dichiarato: «Lavorerò con dedizione e impegno al fianco di una squadra di giovani che si sono misurati nel territorio con i voti e le preferenze. Il Coordinamento regionale é composto da 18 persone under 35, due per ogni provincia, in rappresentanza di tutti i movimenti politici perché lo spirito di Anci è confronto e soluzioni per risolvete i problemi degli amministratori locali e dei cittadini. Un gruppo di cui sono orgoglioso, formato dal 50% di quote rosa a dimostrazione che le donne in politica non sono un miraggio bensì una presenza importante per la nostra società. Per la provincia di Padova sono felice di avere al mio fianco Eric Pasqualon, vicesindaco di Carmignano di Brenta, Elena Vittadello, Consigliere Comunale di Villa del Conte e Marco Rossato, vicesindaco di Granze, giovani amministratori meritocratici che sapranno valotizzare con la loro presenza ed il loro entusiasmo il gruppo regionale. lnsieme a loro lavoreremo per essere veicolo sul territorio di progetti, iniziative e proposte che possono qualificare la comunità permettendo agli enti locali e ai giovani amministratori di essere soggetti di cambiamento ed innovazione nelle istituzioni».

Eric Pasqualon ed Elena Vittadello

Eric Pasqualon ed Elena Vittadello hanno dichiarato: «Siamo orgogliosi ed onorati di far parte di questa squadta che rappresenta i tanti giovani amministratori veneti e della provincia di Padova impegnati a lavorare pet il bene dei propri comuni. Abbiamo accettato con piacere e senso di responsabilità questo incarico che crediamo possa soprattutto permettete a molti giovani come noi di crescere e formarsi per poter essere sempre più in grado di date risposte concrete ai cittadini dei nostri territori».

Marco Rossato

Conclude Marco Rossato: «Grazie a Roberto Bazzarello per la nomina a responsabile organizzativo. Mi impegnerò a dare il massimo supporto al nuovo Coordinamento Regionale. Sono più di sette anni che come amministratore locale partecipo a convegni e corsi formativi proposti da Anci, e consapevole dell'importanza di tali iniziative lavorerò per incentivare la formazione per gli amministratori più giovani mettendo a disposizione quanto ho imparato in questi anni e favorendo lo scambio di buone pratiche amministrative».