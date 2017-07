Dimissioni dell'assessore alla Sicurezza ad Agna, il sindaco Piva nomina il sostituto

E’ stato nominato dal sindaco Piva, il nuovo assessore che sostituisce il dimissionario Vedovetto Carlo, uscito dalla giunta un mese fa per motivi personali, come riportato nella sua lettera di dimissioni.

CHI E'. E’ Roberto Forin, attuale capogruppo di maggioranza e avrà come delega le politiche dell’immigrazione, la sicurezza, e vivibilità urbana e le attività produttive. Forin oltreché consigliere e capo-gruppo di maggioranza è coordinatore del locale gruppo di Protezione Civile. Il resto della Giunta viene riconfermato: vice sindaco Sturaro Barbara e gli assessori Pometto Andrea e Rampazzo Erika. “Ho scelto di dare queste deleghe a Roberto Forin per le sue competenze in ambito di sicurezza ed intervento emergenziale. Ho poi voluto coniare ad hoc la delega all’immigrazione visto la nostra attuale situazione di Comune stretto tra i due centri di accoglienza di Conetta e San Siro e con le innumerevoli problematiche che sono ben note a tutti. Auguro un buon lavoro al neo assessore e anche al resto della Giunta in carica”