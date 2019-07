 Roma presentato progetto Move4Free. De Poli:  «A settembre un ddl in Senato»

«A settembre, subito dopo la pausa estiva, presenterò un disegno di legge per la promozione dello sport come strumento di inclusione sociale per le persone con disabilità. Troppo spesso, in Italia, se sei disabile e vuoi iscriverti in palestra, si apre la strada per una lunga odissea. Vanno cancellate le barriere architettoniche in primis, ma anche quelle culturali. Bisogna abbattere i muri dei pregiudizi per contrastare le discriminazioni». Lo ha detto il senatore UDC Antonio De Poli intervenendo stamane, in Senato, nella sala stampa Nassirya, alla presentazione del progetto Move4Free.

Move4Free

«Si tratta della prima palestra gratuita per persone disabili in Italia. E' un progetto che ha avuto parte da Padova che, nel 2020 - ha sottolineato De Poli - sarà capitale europea del volontariato. E' il segno che questa città ha a cuore il valore della solidarietà e dell'attenzione alle persone. Mi auguro che altre città possano 'imitare' questa iniziativa con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale a 360 gradi», ha detto ancora De Poli. «In Italia, su un totale di 4 milioni di disabili, 270.000 svolgono attività sportiva: si tratta del 7%, quindi di una fetta importante che rivendica il diritto all'inclusione sociale».

Meneghini

Move4free intende coinvolgere il maggior numero di possibile di strutture fitness nel territorio nazionale. «I centri aderenti - ha spiegato Davide Meneghini, consigliere comunale di Padova e testimonial dell'iniziativa - riserveranno 4 ore di personal training alla settimana totalmente gratuito. Il progetto si rivolge, da un lato, ai centri fitness che vorranno aderire al progetto e, dall'altro, a privati e associazioni che si occupano di disabilità». Nel corso della conferenza sono intervenuti anche Alessandro Masutti e Carlo Alberto Vicentini, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Associazione Life at Best e ideatori del progetto: «Il progetto nasce da una proposta della nostra associazione che rivolge il proprio sguardo verso le persone con disabilità. Ciò che serve - hanno detto - è un cambiamento culturale. Sport e disabilità: un binomio possibile e vincente».