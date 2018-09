Roma: vertice sindaci e premier Conte, c'è anche Giordani. Bando periferie, si cerca una soluzione

E' in corso a Roma, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, un vertice convocato dal premier Conte, che ha invitato una delegazione di sindaci per discutere il nodo del bando periferie. Come è noto, i fondi che erano stati stanziati dal precedente governo presieduto dal senatore Gentiloni.

Presente anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che poche ore prima di partire ha dichiarato che il chiaro scopo della missione sia quello di non far perdere questi fondi alla città. Finanziamenti che se non arrivassero causerbbero la paralisi di molti progetti già avviati e altri che lo sarebbero stati a breve, come il parco delle mura e delle acque e una serie di lavori di riqualificazione di cui la città ha bisogno.

Oltre a Giordani, presenti anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, la sindaca di Torino Appendino, Filippo Nogarin sindaco di Livorno, il sindaco di Bologna Valerio Merola e altri.