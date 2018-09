Ruzante alla Regione: "Spingiamo la candidatura di Padova a capitale europea volontariato "

«Padova è l'unica città italiana ad aver presentato la propria candidatura a Capitale europea del volontariato 2020, è un'occasione unica per ottenere questo importante riconoscimento. La vittoria di Padova sarebbe la vittoria di tutto il Veneto, terra di solidarietà e che non a caso nello Statuto regionale prevede la promozione del volontariato tra i valori fondanti della Regione». Così il consigliere regionale Piero Ruzzante (Liberi e Uguali), che nella mattinata di oggi ha depositato una mozione, sulla quale Ruzzante chiederà la sottoscrizione di tutti i consiglieri regionali di Padova.

Mozione

La mozione, che sarà discussa dal Consiglio regionale, è volta ad impegnare la Giunta regionale "a prestare sostegno alla candidatura della Città di Padova quale Capitale europea del volontariato 2020 e a supportare le iniziative collegate e connesse all'eventuale riconoscimento del titolo". «La vicinanza da parte della Regione - sottolinea Ruzzante - sarebbe un segnale importante per le volontarie e i volontari che stanno lavorando alla candidatura, che andrebbero ringraziati uno ad uno». La mozione di Liberi e Uguali viene presentata a pochi mesi di distanza da “Civitas” e mentre è in corso a Padova il festival “Solidaria”, organizzato dal Centro servizi per il Volontariato in collaborazione con il Comune di Padova e patrocinato dalla Regione del Veneto.