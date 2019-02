Ruzzante: «Arpav mostri i dati raccolti a Conselve presso la distilleria Bonollo»

Il caso Conselve - Bonollo arriva in consiglio regionale. Lo fa con Piero Ruzzante (Liberi e Uguali) che ha richiesto di vedere i risultati ottenuti da Arpav durante il mese di monitoraggio.

«Nella giornata di oggi ho fatto una seconda richiesta di accesso agli atti per chiedere ad Arpav gli esiti delle rilevazioni effettuate tra il 7 dicembre e il 23 gennaio presso lo stabilimento della distilleria Bonollo a Conselve». Così il consigliere regionale Piero Ruzzante (Liberi E Uguali), che ha anche aggiunto: "Torno a insistere per avere quei risultati da Arpav, la situazione va chiarita una volta per tutte. La popolazione di Conselve ancora non sa che aria respira e molti cittadini sono giustamente preoccupati: è urgente definire se e quali sostanze sono contenute nei fumi, con quali rischi per la salute, in modo tale da poter definire gli opportuni interventi a tutela della popolazione. Sbaglia - conclude Ruzzante - chi, come l'amministrazione, ha finora minimizzato se non negato l'esistenza del problema».