Ruzzante (Liberi E Uguali): «Parco Colli, l'assessore Corazzari dica quanto manca a nuova governance»

«Un anno fa l'assessore Corazzari aveva promesso la nomina del presidente del Parco Colli entro il 31 gennaio. Il 31 gennaio è arrivato e oggi Corazzari ammette di essere in alto mare con le nomine dei nuovi organi del Parco. Così l'ente resta senza governance, la domanda è: per quanto ancora?». A chiederlo è il consigliere regionale Piero Ruzzante (Liberi E Uguali), padovano e da tempo interessato alla vicenda del Parco Colli.

Regione

«Non è certo il primo caso di un ente regionale “congelato” dalla Regione Veneto, ci sono esempi di commissariamenti durati anche decenni. Un rischio – sottolinea Ruzzante – che va assolutamente scongiurato nel caso del Parco Colli, un ente complesso che ha il compito di rivitalizzare un territorio ricco di potenzialità e, al tempo stesso, continuamente minacciato da devastazioni di ogni tipo».

Manifestazione di Monselice

«Aderisco convintamente alla manifestazione di sabato a Monselice – aggiunge Ruzzante –, giusta la scelta del colle della Rocca: lì c'è un caso emblematico di come i ritardi della Regione danneggiano direttamente i cittadini di Monselice e non solo». «Ancora un anno fa con un’interrogazione avevo chiesto alla Giunta regionale quando sarebbe stato riaperto il Mastio Federiciano – spiega Ruzzante – e in quell'occasione mi è stato risposto che i lavori per la sistemazione della scala sarebbero durati 5 giorni. Un anno dopo, il Mastio è ancora chiuso e non vi sono certezze rispetto alla riapertura nella prossima stagione: è veramente assurdo aver perso tutto questo tempo, un'intera stagione, per la mancata manutenzione di una scala».