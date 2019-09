Ruzzante (Leu): «Regione “dispettosa” a sfregio dei padovani? Presentata interrogazione»

Riceviamo e pubblichiamo

Perché Veneto Strade non ha ritenuto di organizzare diversamente i lavori di sostituzione dei giunti del Ponte Darwin sulla strada regionale 308? Va diretta al punto l'interrogazione a risposta immediata depositata stamattina dal consigliere regionale Piero Ruzzante (Veneto 2020 - Leu). «Perché Veneto Strade non ha voluto nemmeno prendere in considerazione le proposte avanzate dal comune di Padova? Lavorando di giorno, con una carreggiata chiusa per due settimane, così si crea il massimo disagio agli automobilisti, con code e rallentamenti fino a tre quarti d'ora. Sembra davvero una scelta a sfregio dei padovani», dichiara Ruzzante.

Soluzione meno impattante

«Se c'è una soluzione migliore, meno impattante sul traffico, come il lavoro notturno o nei fine settimana, andava quantomeno considerata. Non mi spiego proprio questa condotta da parte di Veneto Strade – conclude Ruzzante – e ne chiedo conto alla Giunta regionale, che dovrà rispondere non tanto alla mia interrogazione quanto alle migliaia di automobilisti costretti ogni mattina a mettersi in colonna. È un’ingiustizia bella e buona che ci siano tanti lavoratori costretti a perdere un'ora e mezza al giorno a causa di una cattiva programmazione da parte della Regione». Piero Ruzzante, consigliere regionale, (Veneto 2020 – Liberi E Uguali)