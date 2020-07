Avviso Pubblico: il sindaco di Rubano Sabrina Doni nominata coordinatrice per il Veneto

La scorsa settimana, in videoconferenza, si è svolta la riunione con i rappresentanti degli Enti locali aderenti ad Avviso Pubblico in Veneto. Il coordinamento è stata l’occasione per ragionare sulle principali problematiche che si dovranno affrontare dopo questa fase emergenziale per capire come prevenire e contrastare le infiltrazioni mafiose e i fenomeni corruttivi sui territori, per raccontarsi alcune buone prassi amministrative messe in atto dai comuni delle province del veneto e per ragionare insieme su come diffonderle a livello territoriale e a livello nazionale. Durante l'incontro sono stati inoltre valutati i progetti, le attività e le iniziative da realizzare nel prossimo triennio.

La nomina

L'incontro si è concluso con la nomina di Sabrina Doni, Sindaco di Rubano, in qualità di Coordinatrice regionale di Avviso Pubblico. «Sono onorata di questo nuovo incarico, lo affronto con determinazione nella piena consapevolezza dell'importanza del tenere le antenne ritte, anche in Veneto – ha dichiarato il primo cittadino Sabrina Doni – nei confronti di fenomeni criminosi che tendono sempre più a trovar spazio non solo nella società e nelle attività produttive ma anche nella Pubblica Amministrazione. L'investire in cultura di legalità è la risposta più utile e sensata in termini di visione del domani».