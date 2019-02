Salone dei sapori: 8 - 12 maggio. Le anticipazioni dell'assessore Bressa

vrà un testimonial di assoluta eccezione: Antonino Cannavacciuolo, chef di Villa Crespi (e di “Masterchef”, ça va sans dire) che può vantare 5 stelle Michelin suddivise in tre ristoranti, 3 forchette dalla guida del Gambero Rosso e 4 cappelli dalla guida dell'Espresso. Sarà lui a “capeggiare” una squadra di grandi cuochi stellati, in primis la famiglia Alajmo, vera icona della cucina padovana. Ce ne sarà per tutti i gusti: dai grandi amanti della buona cucina e del buon vino, agli appassionati di scienza e cultura, dalle famiglie ai professionisti del settore