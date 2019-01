Salute e prevenzione: anche ad Agna la colonnina con il defibrillatore

Un defibrillatore a portata di mano in caso di emergenza: un’idea che potrebbe salvare qualche vita sposata anche dal comune di Agna. Il defibrillatore (in sigla DAE) sarà posizionato nelle prossime settimane all’interno di una colonnina self-service in piazza Roma ad Agna.

Il defibrillatore

«Abbiamo deciso di mettere un defibrillatore che può salvare qualche vita - spiega il Sindaco Gianluca Piva - Non serve una particolare competenza, basta seguire le istruzioni impartite dall’apparecchio e mantenere la calma, in attesa dell’arrivo dei soccorsi». Il primo cittadino spiega che comunque utilizzarlo è molto semplice. Il sindaco Piva, inoltrer, ho anche il patentino per l’uso del DAE: «Vi assicuro comunque che l’utilizzo è veramente semplice anche per i non addetti. Potrà essere usato in tutti i casi di emergenza, per farlo conoscere alla cittadinanza organizzeremo degli incontri informativi con tutti i consigli utili».