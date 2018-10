Mediterranea, la nave che vigila sulle coste libiche sbarca a Padova. In centinaia al Liviano e alla cena di finanziamento

Ci sono quasi duecento persone, al Liviano, un centinaio la sera alla cena di finanziamento alla Ca’ Sana. L’incontro con Alessandro Metz, l’armatore sociale della nave Mediterranea, di cui tutta Italia e non solo parla, attira davvero tantissima gente. Molte persone non sono neppure riuscite a trovare spazio per entrare da quanta gente era presente. Metz, ex consigliere regionale della regione Friuli Venezia Giulia, è un operatore sociale, solo il caso lo ha trasformato in armatore.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Si occupa da anni di persone con disagi mentali e dipendenze, insieme a diverse realtà ha messo in moto questa iniziativa che mette insieme Arci, ong Sea Watch, Ya Basta Bologna, e tantissimi altri altri e che vede da garanti dell’operazione i deputati di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, Erasmo Palazzotto, Rossella Muroni e Nichi Vendola. A sostegno del progetto ci sono anche esponenti della cultura come Sandro Veronesi, Michela Murgia, Ascanio Celestini, Gabriele Muccino e tantissimi altri. Sono giornate intense per Metz, che sta girando tutta Italia per promuovere il crowdfunding a sostegno del progetto Mediterranea.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L’appuntamento a Padova è diviso in due tappe. La prima appunto al Liviano, dove c’è stato l’incontro pubblico, la seconda invece alla Ca’Sana, dove c’è stata la cena per finanziare il progetto. C’è voluto un prestito di Banca Etica per mettere la nave delle condizioni di essere attrezzata come si deve per operazioni di monitoraggio ed eventuale salvataggio. Presenti anche molti esponenti di Coalizione Civica, le assessore Chiara Gallani e Marta Nalin e i consiglieri Stefano Ferro e Roberto Marinello oltre a moltissimi sostenitori e iscritti.