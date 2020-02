2.000 Sardine nel "mare" del Portello per urlare che "Padova non si Lega"

Una moltitudine colorata stretta davanti a Porta Portello. E la piazza si trasforma subito in un "mare aperto": circa duemila persone hanno risposto all'appello lanciato su Facebook dalle Sardine di Padova per un flash-mob organizzato in contrapposizione (e in contemporanea) all'arrivo all'ombra del Santo di Matteo Salvini.

Sardine

Così alle 18.30 di lunedì 10 febbraio, mentre il leader della Lega - accompagnato da Luca Zaia e Lorenzo Fontana - si accingeva a cominciare la prima tappa del suo tour in Veneto in vista delle elezioni regionali di maggio, il popolo delle Sardine si è radunato in massa in via del Portello per dimostrare che "Padova non si Lega". Lo hanno fatto davanti a un furgone trasformato in palco su cui campeggiava lo striscione “Salvini hai sbagliato citofono” e su cui è salito anche Andrea “Poiana” Pennacchi con un monologo che ha strappato applausi a scena aperta. E intorno alle 19.15 alle spalle del palco - dove si notano anche l’assessore Francesca Benciolini e Vittorio Ivis, segretario del Partito Democratico di Padova - compare anche Arturo Lorenzoni, vicesindaco di Padova e “papabile” avversario di Matteo Salvini. Che la “sfida” sia già iniziata?