Le Sardine tornano in città: il tour nazionale parte giovedì 23 dal Padova Pride Village

«Cominceremo da Padova, nel cuore del Veneto, per portare di nuovo il nostro messaggio contro l'odio e il populismo che attanaglia la politica italiana»: le Sardine annunciano ufficialmente il loro ritorno in piazza.

Sardine al Padova Pride Village

O meglio, in Fiera: «Si avvicina il 23 luglio, data di lancio del tour nazionale delle sardine nelle regioni che si avvicinano al voto. Torneremo a portare in Veneto una politica di valori e contenuti, una politica che vede i cittadini parte integrante e viva della regione. Stavolta l'iniziativa si terrà al Padova Pride Village, non solo per una questione di sicurezza: il polverone sollevato dalle destre sul ddl Zan è vergognoso, siamo qui anche per difendere una proposta giusta e necessaria, a difesa delle migliaia di persone ogni giorno minacciate e aggredite per il proprio orientamento sessuale e la nostra regione, purtroppo, non sfugge a queste dinamiche. Basti pensare alle mozioni d'odio approvate a Verona e alla piazza a Vicenza. Vogliamo un Veneto più solidale, che creda nella scienza e nell'istruzione, anziché ripudiarle. Vogliamo una regione verde e sostenibile, che si liberi una volta per tutte dalla cementificazione incontrollata, che rispetti e valorizzi l'incomparabile bellezza del nostro territorio. Giovedì 23 torneremo perché crediamo in una regione diversa, in grado di spogliarsi dei pregiudizi e delle paure strumentalizzate dalla destra in questi anni. Noi saremo qui ad aspettarvi con gli stessi valori e la stessa voglia di cambiare».