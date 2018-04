Botta e risposta in consiglio tra la consigliera Pellizzari e l'assessore Bressa su centro commerciale

In attesa di discutere sull'ospedale l'atmosfera in consiglio comunale la scalda la consigliera eletta nella Lista Bitonci, Vanda Pellizzari. Battagliera come al solito ha attaccato l'amministrazione sul nuovo centro commerciale, sulla nuova linea del tram e sulle domeniche ecologiche.

L'interrogazione della Pellizzari

Nel video l'interrogazione della consigliera, che si rivolge direttamente a Giordani e a Lorenzoni su viabilità, ztl e soprattutto sul nuovo centro commerciale che tanto sta facendo discutere in questi giorni.

Bressa risponde

L'assessore Bressa ha risposto per conto dell'amministrazione, ripetendo ciò che aveva detto sabato sette aprile ai giornalisti e ribandendo che la destinazione d'uso e la collocazione di questo centro commerciale è stata decisa durante la giunta Destro.

Lo scontro finale

Dopo la replica dell'assessore Bressa, tocca alla Pellizzari, i toni si alzano e i due, si affrontano apertamente.