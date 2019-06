Sea Watch a Lampedusa, Coalizione Civica per Padova: "Siamo con Carola Rackete"

Avevano già dimostrato tutta la loro vicinanza in occasione della manifestazione tenutasi giovedì 27 giugno in piazza Antenore. E ora esultano: Coalizione Civica per Padova plaude alla scelta di Carola Rackete di forzare il blocco per attraccare con la sua Sea Watch 3 a Lampedusa.

Il post su Facebook

La lista civica usa come di consueto la propria pagina Facebook per esprimere la propria opinione in merito: "Dopo 17 giorni questa notte la #SeaWatch3 è attraccata al porto di Lampedusa e all’alba la Capitana Carola Rackete ha completato il salvataggio dei migranti a bordo facendoli sbarcare. Ha fatto l'unica cosa che c'era da fare, imposta dal diritto e dallo stato di necessità. Siamo con lei".