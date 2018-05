Partita la seconda fase di riqualificazione di Piazza Caduti della Resistenza, quartiere Palestro

Presentato in una conferenza stampa a Palazzo Moroni il piano di lavori per il secondo stralcio di riqualificazione di piazza Azzurri d'Italia, ex piazzetta Toselli. Presenti gli assessori Chiara Gallani e Andrea Micalizzi. Presenti alcune delle associazioni presenti nella piazza, come Anffas e Legambiente, che attivamente stanno partecipando a questo percorso di riqualificazione, anche e soprattutto attraverso il coinvolgimento dei cittadini.

Il tavolo di coordinamento

Nel rione Palestro da pochi mesi si è infatti costituito un tavolo di coordinamentio territoriale, che fa capo al progetto "lavoro di comunità". La finalità è quella di favorire lo scambio tra le diverse realtà presenti sul territorio e allo stesso tempo incentivare la partecipazione dei cittadini.

Le novità

In questa seconda fase dei lavori sono previste una nuova illuminazione, nuove alberature, aiuole rialzate, fioriere, panchine, la pensilina del bus e altri interventi che mirano a rendere lo spazio ancora più accessibile a chi abita nel quartiere.