Selvazzano Civica: «Disertiamo le manifestazioni associano unità nazionale a forze armate»

Il 4 Novembre è giorno di festa di unità nazionale ma anche delle forze armate. «Selvazzano Civica - spiegano con un comunicato - approfittando delle diverse manifestazioni che si terranno nel territorio la domenica immediatamente precedente, 3 Novembre 2019, vuole proporre alla cittadinanza un'occasione di riflessione su cosa significhi nel contesto sociale, economico e politico odierno parlare di forze armate, della difesa dell'azione militare come prerogativa di un popolo civile, dei costi sociali della "cosiddetta" difesa militare, nonché di un ritorno del militarismo e delle sue diverse fenomenologie nel contesto politico (in particolare della destra, che come ha detto scandalosamente Zaia durante la recente manifestazione a Roma, si dovrebbe togliere il galateo e ridare il manganello alle forze dell'ordine!) e della vendita di armi come forma anti-etica di arricchimento di un Paese. Il gruppo consiliare di Selvazzano Civica ha deciso di non presenziare alle manifestazioni istituzionali, ai quali è stato invitato a partecipare dall'amministrazione, in totale dissenso con il messaggio che questa festa incarna: associare l'unità nazionale alle forze armate. Ecco perché abbiamo deciso di estendere l'invito a tutte le realtà che a livello politico, siano essi partiti, associazioni, movimenti, ripudiano la guerra per statuto ontologico».