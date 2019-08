Selvazzano Civica: con i gazebo alla Sagra di San Bartolomeo

Selvazzano Civica sarà presente alla Sagra di San Bartolomeo, nella frazione di Tencarola, nei giorni 23-24 e 30-31, dalle ore 16 alle 23, in piazza Al Lavoratore. L'obiettivo per incontrare la cittadinanza in un momento di festa per la Città di Selvazzano.

Cittadinanza Attiva

«Il nostro desiderio - spiega Vincenzo Vozza - è innanzitutto quello di mantenere un contatto vivo e partecipativo non solo con i nostri elettori, ma soprattutto con quei cittadini che ancora non ci conoscono come alternativa di sinistra, progressista e ambientalista, per il territorio. Inoltre, ai gazebo, continueremo la campagna informativa e di raccolta firme per il Night Bus (promossa insieme al PD locale e appoggiata anche dal gruppo della Lega), nonché presenteremo i nostri progetti per i quali ci impegneremo in un continuo confronto con l'attuale Amministrazione, cercando convergenze costruttive: in particolare per una viabilità più sicura e coerente col territorio; per soluzioni eco-green (riuso, riciclo, scambio...) e sostenibili; per un'attenzione alla presenza dei nostri giovani in contesti di formazione europea; per una rete cicica e solidale progetto di "cittadinanza attiva"».