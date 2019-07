Selvazzano Civica e Pd: raccolta firme per il night bus

I gruppi consiliari di opposizione del comune di Selvazzano Dentro, Selvazzano Civica e Partito Democratico, hanno deciso di sostenere l' iniziativa promossa dai Giovani Democratici di Padova a favore dei comuni della cintura urbana.

Night Bus

Si tratta della raccolta firme per estendere il servizio di Night Bus (trasporto pubblico notturno) anche all'interno dei confini comunali di Selvazzano. Il Night bus, il servizio di navette notturne a chiamata, è già attivo all'interno del comune di Padova e si sta dimostrando un grande successo: padovani e residenti hanno risposto con grande entusiasmo all'opportunità di spostarsi in modo ecologico e sicuro anche dopo il tramonto.

Proposta

I consiglieri che si sono fatti promotori dell'iniziativa, Vincenzo Vozza (Selvazzano Civica) e Ornella Sabbion (Partito Democratico) vogliono sottolineare come «l'estensione del Night bus sia parte di una visione ad ampio raggio del trasporto pubblico che includa anche chi, pur vivendo in aree periferiche, gravita attorno a Padova per motivi di studio lavoro e svago; inoltre data la sensibilità ai temi ambientali l'uso del trasporto pubblico in orario notturno può fare la sua parte tra le misure antinquinamento che le amministrazioni della nostra area stanno adottando in risposta alla pessima qualità dell'aria».

Firme

Ai gazebo per la raccolta firme le cittadine e i cittadini di Selvazzano troveranno maggiori informazioni, venerdì 12 luglio a Tencarola (P.zza Al Lavoratore) e sabato 13 luglio a Selvazzano (P.zza San Michele Arcangelo), dalle ore 9 alle ore 12:30. In caso di pioggia le firme verranno raccolte negli stessi orari e giorni presso il Circolo del Partito Democratico locale (via Padova 50 Tencarola di Selvazzano).