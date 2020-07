Selvazzano, consegnati i riconoscimenti per il 2020

Lunedì 29 giugno 2020 prima del Consiglio Comunale presso l’Auditorium San Michele Arcangelo il Sindaco Giovanna Rossi ed il Presidente del Consiglio Comunale Enoch Soranzo con gli Assessori ed i Consiglieri Comunali della Città di Selvazzano Dentro hanno consegnato i Riconoscimenti di Eccellenza 2020 al Commendatore Dott. Luigi Vitetti per il suo impegno a disposizione della nostra Nazione a difesa della democrazia e libertà di ogni individuo, al Cavaliere Sig.ra Giuseppina Paccagnella per il suo impegno nel campo socio-sanitario e la dedizione e l’amore dimostrati nel suo lavoro, al Cavaliere Maresciallo Capo Gianluca Pastore per il suo impegno a difesa della sicurezza e al servizio dei nostri Cittadini e al Cavaliere Sig. Renato Rampazzo per il suo costante impegno nell’Associazionismo e nel Volontariato del nostro territorio. Un’ulteriore onorificenza che si aggiunge a quella prestigiosa ricevuta sabato 13 giugno 2020, in occasione della Festa di Sant’Antonio, nel Salone del Palazzo della Ragione a Padova, dal Prefetto di Padova Renato Franceschelli che, con i Sindaci, ha consegnato ai Cittadini della provincia di Padova i Diplomi dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferiti dal Capo dello Stato con decreto del 27 dicembre 2019.

Cerimonia

«Iniziare il Consiglio Comunale con questa piccola ma significativa cerimonia – sottolinea il Presidente del Consiglio Comunale Enoch Soranzo – è stato molto emozionante. A causa del Covid non abbiamo potuto presenziare a Padova il 13 giugno scorso così lunedì sera, assieme a tutti i Consiglieri Comunali e Assessori, abbiamo voluto esternare ai quattro Concittadini premiati dal Prefetto la nostra gratitudine e congratulazioni».

Riconoscimento

«I quattro Concittadini che hanno ricevuto l’onorificenza rappresentano al meglio la natura ed i valori importanti della nostra Città – conclude il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Il Commendator Vitetti, Vice Prefetto di Padova, ed il Cavaliere Pastore (per vent’anni a servizio nella nostra caserma dei Carabinieri), rappresentano un punto di riferimento per tutti noi per quanto riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico. La Signora Paccagnella ha lavorato con dedizione e grande passione come operatore socio sanitario in reparti molto difficili del nostro ospedale ed ha dedicato il suo premio a tutti i suoi colleghi nell’ambito sanitario che, mai come in questo periodo, sono stati così preziosi ed indispensabili. Il Cavalier Rampazzo, Presidente della sezione Avis di Caselle, ha dedicato parte della sua vita al volontariato ma soprattutto a diffondere la cultura del dono. Per me è stata una grande gioia poterli rivedere lunedì sera e di rendere loro onore al cospetto di tutto il Consiglio Comunale ovvero di tutta la nostra Città».