De Poli e l'aggressione in piazzale Stazione: «Serve presidio costante e aumento risorse alle forze dell'ordine»

«L'episodio della famiglia aggredita dai pusher a Padova è inquietante e preoccupante. La cosa ancor più grave è che queste scene di violenza si siano svolte di fronte a dei bambini. La questione sicurezza è fondamentale ed è un problema nazionale: a qualsiasi Governo, a prescindere dai colori politici, chiediamo di aumentare le risorse da destinare alle forze dell'ordine. Solo così si può garantire un presidio costante nel territorio, soprattutto in quartieri periferici e degradati delle nostre città». Lo afferma il senatore UDC Antonio De Poli, commentando l'episodio delle persone aggredite dai pusher, in via Cairoli, a Padova. «Il nostro auspicio è che gli inquirenti, carabinieri e uomini della Questura - ai quali va il nostro grazie per il lavoro svolto - identifichino al più presto gli autori di questa vile aggressione».