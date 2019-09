Il senatore De Poli (Udc): «Ascoltiamo giovani, tradurre loro energia in proposte a tutela ambiente»

Il senatore De Poli loda i tanti giovani oggi in piazza in tante città d'Italia a difesa dell'ambiente: «Vedere oggi, a Roma, così come in Veneto, da Venezia, a Padova e Verona, migliaia di giovani manifestare in piazza per l'ambiente mi ha fatto molto piacere. La loro energia è uno stimolo importante! Guai a chi intende strumentalizzare politicamente una manifestazione che non può e non deve avere colori politici. La prima cosa che dico davanti a questa meravigliosa piazza colorata di ragazzi e ragazze è: ascoltiamoli! Questa è la nostra grande responsabilità! Ascoltiamoli per tradurre la loro energia in proposte a tutela dell'ambiente».